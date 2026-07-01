Nasatyas Constellations Familiales Équines Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt
samedi 11 juillet 2026 · Écuries Les Sapins · Saint-Didier-la-Forêt
Informations pratiques
Saint-Didier-la-Forêt
Nasatyas Constellations Familiales Équines
Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Mettre en lumière les mémoires familiales et schémas inconscients avec le soutien des chevaux. Une expérience profonde de reconnexion à soi, animée par Françoise Bossan et Stéphanie Chassignon.
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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 francoisebossan2@gmail.com
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English :
Explore family memories and unconscious patterns with the help of horses. A profound experience of reconnecting with oneself, led by Françoise Bossan and Stéphanie Chassignon.
L’événement Nasatyas Constellations Familiales Équines Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule