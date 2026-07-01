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AGENDA · Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas Constellations Familiales Équines Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt

samedi 11 juillet 2026 · Écuries Les Sapins · Saint-Didier-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Écuries Les Sapins
Adresse
Route des Sapins
Ville
03110 Saint-Didier-la-Forêt
Département
Allier
Tarif

Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas Constellations Familiales Équines

Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Mettre en lumière les mémoires familiales et schémas inconscients avec le soutien des chevaux. Une expérience profonde de reconnexion à soi, animée par Françoise Bossan et Stéphanie Chassignon.
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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03  francoisebossan2@gmail.com

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English :

Explore family memories and unconscious patterns with the help of horses. A profound experience of reconnecting with oneself, led by Françoise Bossan and Stéphanie Chassignon.

L’événement Nasatyas Constellations Familiales Équines Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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