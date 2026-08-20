Nask Studio, Bibliothèque de Genève, Genève

Informations pratiques

Nask Studio Jeudi 11 février 2027, 12h15 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T12:15:00+01:00 – 2027-02-11T13:00:00+01:00

Fin : 2027-02-11T12:15:00+01:00 – 2027-02-11T13:00:00+01:00

Depuis 20 ans, Nask (Nadja Zimmermann et Skander Najar) nourrit sa créativité par le dialogue et la confrontation d’idées. Cette séance revient sur le rôle de la rencontre dans les processus créatifs, comme source de sens, d’exigence et d’humanité.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Début de la conférence à 12h15

Environ 45 min, suivies d’un échange

—————————————————————

Les Jeudis midi de l’affiche explorent les métiers des arts graphiques à travers les regards de graphistes, d’historiennes et historiens.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.nask.cc/ »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-jeudis-midi-de-laffiche »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Quand la rencontre et le dialogue deviennent moteurs de création

Nask Studio