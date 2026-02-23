NATASHA ST-PIER Mon histoire d’amour c’est vous Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

NATASHA ST-PIER Mon histoire d’amour c’est vous

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire d’amour c‘est vous . L’artiste vient au Centre des Congrès de Haute-Saintonge pour un concert exclusif.

.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Natasha St-Pier is back on the pop scene with a brand new show entitled Mon histoire d?amour c?est vous . The artist comes to the Centre des Congrès de Haute-Saintonge for an exclusive concert.

