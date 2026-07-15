Informations pratiques

Port-Vendres

NATHALIE SANTAINE CHANTE ELLA

Route de Collioure Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Plongez dans l’univers d’Ella Fitzgerald avec Nathalie Santaine. Un concert jazz élégant et chaleureux qui revisite les plus grands standards de la légendaire chanteuse, pour une soirée empreinte de swing et d’émotion.

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Route de Collioure Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

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English :

Immerse yourself in the world of Ella Fitzgerald with Nathalie Santaine. An elegant and warm jazz concert that reimagines the legendary singer’s greatest standards, for an evening filled with swing and emotion.

L’événement NATHALIE SANTAINE CHANTE ELLA Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE