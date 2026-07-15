Informations pratiques

Port-Vendres

SOIRÉE ROCK’N’ROLL

Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30

Envie de danser tout l’été ? Rejoignez Fun Danse 66 pour une initiation aux danses en ligne avant de poursuivre la soirée au rythme du rock’n’roll avec DJ José. Une animation festive et gratuite au cœur du marché nocturne.

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Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

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English :

Want to dance all summer long? Join Fun Danse 66 for an introduction to line dancing before continuing the evening to the beat of rock ‘n’ roll with DJ José. A festive, free event in the heart of the night market.

L’événement SOIRÉE ROCK’N’ROLL Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE