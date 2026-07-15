Informations pratiques

Port-Vendres

SPECTACLE DE L’AIR !

Route de Collioure Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 21:45:00

Date(s) :

2026-07-18

Trois femmes-oiseaux prennent leur envol dans un spectacle poétique où se mêlent trapèze, mât chinois, violoncelle et théâtre. Une invitation à respirer, rêver et retrouver un souffle de liberté au cœur de la nature.

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Route de Collioure Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Three bird-women take flight in a poetic performance that blends trapeze, Chinese pole, cello, and theater. An invitation to breathe, dream, and rediscover a sense of freedom in the heart of nature.

L’événement SPECTACLE DE L’AIR ! Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE