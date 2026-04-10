NATIONAL TENNIS CUP -38ÈME EDITION LE CAP D’AGDE Agde

Agde

NATIONAL TENNIS CUP -38ÈME EDITION

LE CAP D’AGDE 3 avenue de la Vigne Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-18

Le Centre International de Tennis du Cap d’Agde accueille les phases finales du plus grand tournoi de tennis amateur du monde.

Cette épreuve reine du tennis amateur français est devenue une véritable institution alliant sport et convivialité.

Leader mondial des tournois amateurs

La National Tennis Cup est aujourd’hui le leader mondial des tournois amateurs.

Son concept unique de tournoi par classement désigne chaque année un vainqueur dans chaque tableau de NC à 4/6 pour les hommes et les femmes, créant un événement sportif d’exception.

Semaine tennistique complète

L’événement s’est enrichi au fil des éditions avec la NTC Junior (9-14 ans), la NT’Run, le Padel, le Beach Tennis et le Pickleball.

Cette diversification fait de la semaine une célébration complète du tennis sous toutes ses formes.

Animations gratuites pour tous

Urban Tennis pratique libre sur l’Esplanade Pierre Racine avec initiations tennis fauteuil.

Beach Tennis initiations gratuites sur la plage de Rochelongue.

NT’Run trail de 5 et 10 km au profit de la Ligue contre le Cancer.

L’entrée est libre pour les spectateurs, permettant à tous de découvrir ce tournoi qui mêle excellence sportive, esprit de fête et accessibilité du tennis amateur.

Plus d’info > ntc.fft.fr

Programme et horaires non communiqués à ce jour.

#TEMPSFORT

#SPORT

#AUTOMNE .

LE CAP D’AGDE 3 avenue de la Vigne Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 03 60 accueil_tennis@ville-agde.fr

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English : NATIONAL TENNIS CUP -38ÈME EDITION

The Cap d?Agde International Tennis Center hosts the final stages of the world?s biggest amateur tennis tournament.

This premier French amateur tennis event has become a veritable institution, combining sport and conviviality.

L’événement NATIONAL TENNIS CUP -38ÈME EDITION Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34