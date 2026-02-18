Nature en Fête 2026 Parc de Port Breton Dinard
Nature en Fête 2026 Parc de Port Breton Dinard samedi 2 mai 2026.
Nature en Fête 2026
Parc de Port Breton 2, rue de l’Isle Celée Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 12:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Cette manifestation rassemble tous les métiers et activités liés à la nature et à l’écologie (artisans, arts de la nature, produits du territoire). Activités et animations pour tous.
Samedi 2 mai 12h à 19h
Dimanche 3 mai 10h à 19h .
Parc de Port Breton 2, rue de l’Isle Celée Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nature en Fête 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-02-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme