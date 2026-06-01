Nature en fête à la réserve de Saint-Cyr : chouette un anniversaire !, Parc de Saint-Cyr, Beaumont Saint-Cyr 86130, Beaumont Saint-Cyr

Nature en fête à la réserve de Saint-Cyr : chouette un anniversaire ! Dimanche 7 juin, 10h00 Parc de Saint-Cyr, Beaumont Saint-Cyr 86130 Vienne

Gratuit / visites guidées sur inscription (prise sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez fêter les 50 ans de la loi sur la protection de la nature aux côtés de nos bénévoles passionnés ! Jeux, enquête, ateliers créatifs et ludiques, visites et observations sont au programme de cet événement festif et familial, placé cette année sous le signe de cet anniversaire très symbolique.

La découverte des oiseaux présents, et de la biodiversité en général, se déclinera à la carte, avec :

• une sortie matinale sur les oiseaux et la biodiversité

• des visites guidées de la réserve

• un rallye nature

• des ateliers créatifs

• des jeux pour petits et grands

• un coin maquillage…

Possibilité de déjeuner sur place grâce aux stands de restauration et de boissons proposés sur le vide-grenier de l’ESBSC.

Parc de Saint-Cyr, Beaumont Saint-Cyr 86130 Rue de la Bourdillière 86130 Beaumont Saint-Cyr Beaumont Saint-Cyr 86130 Saint-Cyr Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « vienne@lpo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lpo.fr/poitou-charentes »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lpo.fr/media/read/48759/file/Programme%20F%C3%AAte%20Saint-Cyr%20QR.pdf »}]

La réserve naturelle de Saint-Cyr et la LPO fêtent les 50 ans de la loi de 1976 sur la protection de la nature… nature anniversaire

Dessins © Cécile Rousse