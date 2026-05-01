Nature en fête Ossé Châteaugiron

Châteaugiron

Nature en fête

Ossé Etang d’Ossé Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Un temps fort la bourse aux plantes

Que vous soyez jardinier amateur, passionné de botanique ou simplement curieux, la bourse aux plantes est l’occasion idéale pour échanger, vendre ou partager vos plants, boutures, décorations de jardin, légumes et fleurs dans un esprit de convivialité et de respect de l’environnement.

Tout au long de la journée, des activités variées seront aussi proposées pour éveiller les consciences et renouer avec la nature.

– Balade musicale Gallo-Bretonne jusqu’à la haie bocagère de l’église, puis animation haie bocagère. Deux départs 11h et 15h.

– Atelier cyanotypes. En continu

– Stand vente de plants et don de graines de Sarrasin

– Atelier écriture sur inscription limité à 12 personnes (tout public à partir de 12 ans). De 14h à 16h

– Stand Mairie, revalorisation Bulbes et sensibilisation au travail des équipes municipales. En continu.

– Stand tous au Verger, aiguisage d’outils et formation à la taille de fruitiers. En continu.

– Stand biodiversité

– Fabrication de nichoirs. En continu

– Cherche et trouve découvre la biodiversité qui t’entoure. Course d’orientation en autonomie. En continu.

En Vélo depuis l’étang de Châteaugiron à proximité des terrains de tennis (port du casque obligatoire). Retour libre. Départ à 9h30

– Présentation de semi, expo tracteur, semoir betterave, produits de la ferme par les agriculteurs

– Valorisation de la grainothèque et atelier floral par le CMJC. En continu.

– Prix Littéraire Nature en Fête Pour l’occasion le réseau des médiathèques a mis en place un prix Littéraire autour de la Nature. Venez découvrir les 5 ouvrages mis à l’honneur et votez pour votre roman préféré. Les différents partenaires ont souhaité créer un prix littéraire pour promouvoir des ouvrages abordant les thématiques liées à l’écologie, à l’environnement. Ce prix a pour objectif d’encourager la lecture et les échanges sur le territoire et de rendre visible de petites maisons d’éditions. Inscrivez-vous dans l’une des 3 médiathèques de Châteaugiron. Remise du prix en novembre 2026. Plus d’information Médiathèque L’Odyssée à Ossé.

Nature en fête est organisé en co-construction avec les associations locales (l’Atelier 410, le Collectif Eco-citoyen, l’association Carabés et Canopée et le Comité des fêtes de Ossé), les médiathèques de Châteaugiron (L’Odyssée, Les Halles et Philéas Fogg) ainsi que le Conseil Municipal des Jeunes. Le collectif tire sa richesse grâce à ses bénévoles, rencontrés autour d’une passion commune et avec l’envie d’organiser ensemble un événement.

Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de cette journée festive et engagée. .

Ossé Etang d’Ossé Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 69

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English :

L’événement Nature en fête Châteaugiron a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CHATEAUGIRON