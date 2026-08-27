Informations pratiques

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Nature Marathon Man

Centre du village Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Rendez-vous le 5 et le 6 décembre 2026 pour la 6e édition du Nature Marathon Man, qui propose des parcours de course 100 % route marathon, semi-marathon, 10 km, relais de 2 à 4 coureurs, marche et courses enfants.

Cette événement est un défi grandeur nature pour repousser ses limites au cœur de paysages exceptionnels !

Marathon 42,2 km (486D+)

Marathon en relais de 2 à 4 42,2 km (486D+)

Semi-marathon 24 km (304+)

Le 10 km (78D+)

La Marche santé AESIO 10 km

Courses enfants 3000 m, 1500 m, 500 m, 250 m

Les épreuves du marathon, semi-marathon, les 10 km et la marche comptent pour le Challenge du Grand Pic Saint-Loup 2026-2027.

Le relais compte pour le challenge 1 point de participation sera attribué à chaque participant. .

Centre du village Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie naturemarathonman@gmail.com

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English :

Join us on December 5 and 6, 2026, for the 6th edition of the Nature Marathon Man, featuring 100% road race courses: marathon, half marathon, 10 km, relay of 2 to 4 runners, walking, and children’s races.

L’événement Nature Marathon Man Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup