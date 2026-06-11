Naturellement visites visites de la ferme de la Limaye Neuvy-Grandchamp
Naturellement visites visites de la ferme de la Limaye Neuvy-Grandchamp mardi 7 juillet 2026.
Neuvy-Grandchamp
Naturellement visites visites de la ferme de la Limaye
525 impasse de la Limaye Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-11
Naturellement visites, le concept de l’office tourisme pour découvrir les producteurs locaux. Bienvenue à Neuvy-Grandchamp chez Aude et David ! Chèvres, cabris, cochons et vaches vous attendent pour une rencontre authentique à la ferme. Découvrez leurs élevages et régalez-vous avec leurs produits fermiers en vente directe fromages de chèvre, salaisons, conserves et viande de porc. Inscription auprès de l’office de tourisme Monts et Vallées au 03.85.85.56.90 .
525 impasse de la Limaye Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr
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English : Naturellement visites visites de la ferme de la Limaye
L’événement Naturellement visites visites de la ferme de la Limaye Neuvy-Grandchamp a été mis à jour le 2026-06-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne
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