Navettes en autorails historiques en Sud Ardenne, Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA), Attigny

samedi 19 septembre 2026 · Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) · Attigny

Informations pratiques

Navettes en autorails historiques en Sud Ardenne Samedi 19 septembre, 09h00 Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) Ardennes

navettes limitées à 50 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Exposition et circulation du matériel de l’association.

Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) Chemin des usages, 08130 Attigny Attigny 08130 Ardennes Grand Est 07 69 51 67 50 http://cftsa08.fr Les autorails du Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes possèdent une collection authentique de matériel ferroviaire des années 1950 à 1990 : quatre autorails Picasso, des automoteurs caravelles modernisés, des locotracteurs. Parking gratuit sur site et toilette.

Expositions et circulation du matériel de l’association

©Dumont Pascal