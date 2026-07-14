Informations pratiques

Audierne

Navigation en Baie de Douarnenez pendant les Fêtes maritimes

Rosmeur Douarnenez Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Navigation en Baie de Douarnenez entre adhérents pendant les Fêtes maritimes. Embarquement depuis le quai du Rosmeur à Douarnenez. .

Rosmeur Douarnenez Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 44 51 56 97

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English :

L’événement Navigation en Baie de Douarnenez pendant les Fêtes maritimes Audierne a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz