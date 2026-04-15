Ne détournez pas le regard !, Maison des associations socio-politiques, Genève
Ne détournez pas le regard !, Maison des associations socio-politiques, Genève lundi 20 avril 2026.
Ne détournez pas le regard ! 20 avril et 18 mai Maison des associations socio-politiques
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T18:30:00+02:00 – 2026-04-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-18T18:30:00+02:00 – 2026-05-18T20:30:00+02:00
Remarques suggestives, sifflements, insultes, coups : comment réagir face à de telles situations ? Comment soutenir les personnes touchées ? Et comment se protéger ? Avec l’aide d’acteurices, les ateliers « Ne détournez pas le regard » permettent de découvrir des outils concrets et accessibles et de s’entraîner à les mettre en pratique.
En 2026, cinq ateliers gratuits sont proposés en Ville de Genève, dans le cadre du plan d’action municipal « Objectif zéro sexisme dans ma ville » :
Prochaines dates :
20 avril ou 18 mai
⏰18h30-20h30
Maison des associations, 15 rue des Savoises
Inscription et renseignements par mail à : atelier.ndplr@gmail.com
Pour toute question liée à l’accessibilité de l’atelier (accès PMR, niveau de langue, etc.) ou à des besoins spécifiques, n’hésitez pas à prendre contact avec nous avant l’atelier.
Les ateliers « Ne détournez pas le regard » ont été créés par Amnesty International et sont organisés et animés depuis 2025 par la Cie Enjeu. Les ateliers en Ville de Genève sont proposés en collaboration avec le Service Agenda 21-Ville durable.
Maison des associations socio-politiques des Savoises 15, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 329 20 22 http://www.lafea.org [{« type »: « email », « value »: « atelier.ndplr@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.geneve.ch/zero-sexisme »}, {« link »: « mailto:atelier.ndplr@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/social/maison-associations-socio-politiques/
Ateliers de théâtre forum pour apprendre à réagir en tant que témoin de violences de genre dans l’espace public.
Cie Enjeu
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