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AGENDA · Montaigu-Vendée

NE M’ATTENDS PAS Marionnette Montaigu-Vendée

samedi 3 avril 2027 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
samedi 3 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Heure de début
11:00:00
Adresse
Cours Michel Ragon
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

NE M’ATTENDS PAS Marionnette

Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 11:00:00
fin : 2027-04-03

Date(s) :
2027-04-03

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Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17 

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English :

L’événement NE M’ATTENDS PAS Marionnette Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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