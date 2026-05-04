Ne pas pleurer devant un coucher de soleil Auditorium des Champs Libres Rennes
Ne pas pleurer devant un coucher de soleil Auditorium des Champs Libres Rennes samedi 23 mai 2026.
Ne pas pleurer devant un coucher de soleil Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 23 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Steve Kermabon, cow-boy des temps modernes, baigne dans l’imaginaire des westerns et des légendes familiales.
Autour de lui, de vieilles malles s’entassent, remplies de souvenirs des ancêtres, les traces d’un passé, celui des pionniers et de la conquête de l’ouest. Une période héroïque qui n’est, pour Steve Kermabon, qu’un mythe.
Un grand-père en chef de clan, un oncle en joueur de cartes, en chercheur d’or ou de pétrole : les figures défilent et viennent nourrir le film de la vie de Steve. Une histoire inventée pour combler l’absence d’un père disparu…
Un spectacle Achille Grimaud et Pierre Tual, production : La Bande à Grimaud.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T21:20:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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