Né pour lire en été : chapiteaux enchantés, Fontaines de Carouge, Genève

Informations pratiques

Né pour lire en été : chapiteaux enchantés 9 juillet et 6 août Fontaines de Carouge

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:45:00+02:00

Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:45:00+02:00

Venez lire, en plein air, avec les enfants (dès la naissance) !

Dans le cadre duTour de plage

Jeudi 9 juillet et jeudi 6 août, de 16h à 16h45

Près de la Fontaine des Tours-de-Carouge

En collaboration avec Lirenjeu

Fontaines de Carouge Boulevard des Promenades Genève 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/652/ne-pour-lire-en-ete »}] [{« link »: « https://www.carouge.ch/vie-pratique/culture-fetes-et-loisirs/fetes-et-manifestations/tour-de-plage »}, {« link »: « http://lirenjeu.ch/ »}]

Dans le cadre des Chapiteaux enchantés, les bibliothèques de Carouge vous proposent de venir lire en plein air avec vos enfants, du mercredi 1er juillet au jeudi 6 août.

DR