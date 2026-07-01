Né pour lire en été : chapiteaux enchantés, Fontaines de Carouge, Genève
jeudi 9 juillet 2026 · Fontaines de Carouge · Genève
Informations pratiques
Né pour lire en été : chapiteaux enchantés 9 juillet et 6 août Fontaines de Carouge
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:45:00+02:00
Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:45:00+02:00
Venez lire, en plein air, avec les enfants (dès la naissance) !
Dans le cadre duTour de plage
Jeudi 9 juillet et jeudi 6 août, de 16h à 16h45
Près de la Fontaine des Tours-de-Carouge
En collaboration avec Lirenjeu
Fontaines de Carouge Boulevard des Promenades Genève 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/652/ne-pour-lire-en-ete »}] [{« link »: « https://www.carouge.ch/vie-pratique/culture-fetes-et-loisirs/fetes-et-manifestations/tour-de-plage »}, {« link »: « http://lirenjeu.ch/ »}]
Dans le cadre des Chapiteaux enchantés, les bibliothèques de Carouge vous proposent de venir lire en plein air avec vos enfants, du mercredi 1er juillet au jeudi 6 août.
DR
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