Nebbia/Downes/Lisle «Exhaust», AMR / Sud des Alpes, Genève

Nebbia/Downes/Lisle «Exhaust» Samedi 18 avril, 21h00 AMR / Sud des Alpes

(plein tarif) 20.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 15.- (carte 20 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Le trio d’improvisation Exhaust propose une rencontre dynamique de création spontanée. Leur musique se déploie à travers une exploration en temps réel, où des réflexes rapides et une écoute attentive façonnent chaque performance. La voix puissante du saxophone de Nebbia anime l’ensemble avec intensité, tandis que Downes révèle une facette de son jeu qui tend vers une immédiateté brute et une expression sans retenue. Lisle agit à la fois comme catalyseur et point d’ancrage, créant des structures rythmiques fluides qui soutiennent et propulsent l’interaction complexe du trio. Leur album explore un vaste spectre sonore, oscillant entre contrepoint mélodique et paysages sonores richement texturés, embrassant le contraste et la transformation constante.

Leur premier album, « Exhaust », est sorti en mai 2025 sur le label new-yorkais « Relative Pitch », après une tournée européenne dans des festivals et des salles tels que le Berlin Jazz Festival, le Bimhuis à Amsterdam, le Cafe Oto à Londres et le Jazz Jantar à Gdansk.

Kit Downes, piano

Camila Nebbia, saxophone

Andrew Lisle, batterie

Ouvertures des portes : 20h00

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-2025-2026-2VNNND25TM »}]

Concert de Nebbia/Downes/Lisle «Exhaust» à 21h à l’AMR

Marta Warelis