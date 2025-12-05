NEJ – SUMMUM Grenoble

NEJ – SUMMUM Grenoble vendredi 5 décembre 2025.

NEJ Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Decibels Productions ( L-R-22-011929/011930), MIEL NOIR et N&J Production présentent :NEJ’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique.

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38