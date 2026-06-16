Nelson Goerner La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Nelson Goerner

Mercredi 9 juin 2027 de 20h à 22h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-09 20:00:00

fin : 2027-06-09 22:00:00

Date(s) :

2027-06-09

Depuis quelques années, Nelson Goerner est parvenu à un degré de maturité et de profondeur qui le hisse au niveau des maîtres du clavier.

Nelson Goerner, piano



Il y a bien un miracle argentin qui prend sa source à Naples. Là, s’est développé un Léonard de Vinci de la pédagogie du piano, Vicenzo Scaramuzza, qui a émigré à Buenos-Aires et a formé une quarantaine de grands pianistes. Parmi eux Martha Argerich, Bruno Leonardo Gelber, le père de Daniel Barenboïm ou Carmen Scalcione. Cette dernière a transmis à Nelson Goerner les secrets d’un pianisme naturel qui suit la physiologie du corps humain pour atteindre la transcendance spirituelle.

À 17 ans, Nelson Goerner a remporté le Concours Franz-Liszt de Buenos-Aires. L’année suivante, Martha Argerich l’entend jouer et lui offre une bourse pour étudier avec Maria Tipo à Genève. Il ne tarde pas à remporter le fameux Concours de Genève à l’unanimité. Sa carrière se développe lentement et sûrement dans les plus grandes salles du monde.



PROGRAMME



JANACEK

Dans les brumes

SCHUMANN

Scènes d’enfants

Toccata

BEETHOVEN

Variations Diabelli .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In recent years, Nelson Goerner has achieved a level of maturity and depth that places him among the masters of the keyboard.

L’événement Nelson Goerner Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille