Nemanja Radulović et l’Orchestre de Chambre de Genève, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Nemanja Radulović et l’Orchestre de Chambre de Genève Mardi 22 septembre, 20h00 Victoria Hall

Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger) et Guichet de l’OCG

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

S’il est un violoniste à nul autre pareil, c’est bien Nemanja Radulović, incomparable par sa présence scénique, son engagement et sa technique stratosphérique! Avec son panache exceptionnel, il ouvrira cette saison 26-27 avec le lumineux Deuxième Concerto de Prokofiev, rayonnant de sa fausse simplicité et de son ironie discrète.

Moins célèbres que les quatre symphonies, les sérénades de Brahms font pourtant partie des œuvres incontournables du célèbre compositeur hambourgeois. La Première Sérénade ne fait pas exception, débordante de lyrisme et d’énergie. Le chant populaire et la danse ne sont jamais très loin.

C’est un arc-en-ciel d’émotions que l’OCG vous propose pour inaugurer cette nouvelle saison!

LES ARTISTES

Raphaël Merlin direction

direction Nemanja Radulović violon

PROGRAMME

Johannes Brahms, Première Sérénade, op. 11

Première Sérénade, op. 11 Sergueï Prokofiev,Deuxième Concerto pour violon, op. 63

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://locg.ch/fr/calendrier/lumieres-et-profondeur »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

«On entend rarement le violon sourire comme sous les doigts (et à l’ombre de la chevelure baudelairienne) de Nemanja.» – Raphaël Merlin

© Misha Obradovic