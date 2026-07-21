NEMETONA Parcours nocturne son & lumière | La Forêt des Arboris La Forêt des Arboris Aydat

Informations pratiques

Aydat

NEMETONA Parcours nocturne son & lumière | La Forêt des Arboris

La Forêt des Arboris Carrefour de Treize vents Aydat Puy-de-Dôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

de 4 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-09-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-25

Découvrez Nemetona, un parcours nocturne féerique au cœur de la forêt. Laissez-vous guider par la magie des lumières, des sculptures végétales et des légendes druidiques pour une expérience immersive unique à vivre en famille.

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La Forêt des Arboris Carrefour de Treize vents Aydat 63970 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 24 99 25 contact@laforetdesarboris.fr

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English :

Discover Nemetona, a magical nighttime journey in the heart of the forest. Let yourself be guided by the magic of the lights, plant sculptures, and Druidic legends for a unique, immersive experience to enjoy with your family.

L’événement NEMETONA Parcours nocturne son & lumière | La Forêt des Arboris Aydat a été mis à jour le 2026-07-20 par Clermont Auvergne Volcans