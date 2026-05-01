Néo-Mythologies Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Néo-Mythologies

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 23h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 23:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Une rave mythologique entre héritages arabo-amazighs et futur électronique.

Neo-Mythologies (France Egypte Maroc) une rave mythologique entre héritages arabo-amazighs et futur électronique.



Syqlone, Marwan Tarek, Saphir Belkheir, Mohamed Bouriri





Néo-Mythologies est une œuvre multidisciplinaire qui explore l’émergence de nouvelles mythologies arabo-amazighes en dialogue avec les cultures occidentales, à travers un parcours méditerranéen de Marseille à Casablanca et Alexandrie.



Conçu comme un alternate reality game mêlant musique, danse et film, le projet brouille les frontières entre réel et virtuel et met en scène les zones de friction culturelle qui redéfinissent la Méditerranée comme espace de transformation.



Il révèle l’apparition de spiritualités et de divinités contemporaines incarnées par des formes hybrides mahragan et ses danses de rue, raï waiwai, breakdance fusionné aux danses amazighes, ou encore un imaginaire visuel inspiré du cinéma égyptien des années 1950. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A mythological rave between Arab-Amazigh heritage and electronic future.

L’événement Néo-Mythologies Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille