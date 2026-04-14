Net’Léman 2026, Autre lieu, Genève
Net’Léman 2026, Autre lieu, Genève samedi 2 mai 2026.
Net’Léman 2026 Samedi 2 mai, 09h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00
Net’Léman est une action de nettoyage des rives et des fonds du Léman déclinée dans une dizaine de secteurs sur tout le pourtour du Léman.
Elle réunit le même week-end des bénévoles de tous âges et horizons, équipes de plongée certifiées, paddleuses et paddlers, navigatrices et navigateurs et autres partenaires lacustres, dans le but de préserver la beauté et la santé du Léman.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.netleman.ch »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.asleman.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://inscription.netleman.ch »}]
13ème édition de Net’Léman, le grand nettoyage du lac – Secteur Cologny
Association pour la sauvegarde du Léman (ASL)
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