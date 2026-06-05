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Nettoyage de la plage du Tréport Forum de la Plage Le Tréport

Nettoyage de la plage du Tréport Forum de la Plage Le Tréport samedi 6 juin 2026.

Lieu : Forum de la Plage

Adresse : Esplanade Louis Aragon

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Tréport

Nettoyage de la plage du Tréport

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Rendez-vous à 10h au Forum de la plage. Gants et sacs fournis.
Ouvert à tous.   .

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 20 

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English : Nettoyage de la plage du Tréport

L’événement Nettoyage de la plage du Tréport Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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