Nettoyage de la plage du Tréport Forum de la Plage Le Tréport
Nettoyage de la plage du Tréport Forum de la Plage Le Tréport samedi 6 juin 2026.
Le Tréport
Nettoyage de la plage du Tréport
Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous à 10h au Forum de la plage. Gants et sacs fournis.
Ouvert à tous. .
Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 20
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English : Nettoyage de la plage du Tréport
L’événement Nettoyage de la plage du Tréport Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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