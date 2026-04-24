Dieppe

[Nettoyage des plages] Puys plage propre

RDV Cabine 16 Plage de Puys Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Participez à une action citoyenne pour la protection du littoral ! L’opération Puys Plage propre vous invite à contribuer au nettoyage de la plage avant le début de la saison estivale.

Une belle occasion de se mobiliser pour préserver notre environnement marin, particulièrement menacé par la pollution plastique.

Venez chaussé de bonnes chaussures, muni de gants… et de votre bonne humeur ! Ensemble, faisons un geste concret pour la nature. .

RDV Cabine 16 Plage de Puys Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie animation@puys76.com

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English : [Nettoyage des plages] Puys plage propre

L’événement [Nettoyage des plages] Puys plage propre Dieppe a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie