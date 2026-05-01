Nettoyons le Sud à Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues

Vernègues

Nettoyons le Sud à Vernègues

Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30. rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rejoignez-nous pour une matinée de nettoyage et de sensibilisation à la protection de notre environnement. Parce qu’ensemble, nous pouvons faire la différence !

Deux points de rendez-vous

Esplanade de la Mairie

– Domaine de l’Héritière, à Cazan



Gants et sacs fournis

Un geste simple pour un grand impact

Bonne humeur garantie !



Retour en mairie à 11h15 afin de procéder au tri, suivi d’un verre de l’amitié offert



Faisons briller notre région !

Partagez et invitez vos proches ! .

rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 accueil@vernegues.com

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English :

Join us for a morning of cleaning and raising awareness about protecting our environment. Because together, we can make a difference!

L’événement Nettoyons le Sud à Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes