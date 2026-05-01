Nettoyons le Sud à Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues
Nettoyons le Sud à Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues samedi 30 mai 2026.
Vernègues
Nettoyons le Sud à Vernègues
Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30. rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rejoignez-nous pour une matinée de nettoyage et de sensibilisation à la protection de notre environnement. Parce qu’ensemble, nous pouvons faire la différence !
Deux points de rendez-vous
Esplanade de la Mairie
– Domaine de l’Héritière, à Cazan
Gants et sacs fournis
Un geste simple pour un grand impact
Bonne humeur garantie !
Retour en mairie à 11h15 afin de procéder au tri, suivi d’un verre de l’amitié offert
Faisons briller notre région !
Partagez et invitez vos proches ! .
rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 accueil@vernegues.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a morning of cleaning and raising awareness about protecting our environment. Because together, we can make a difference!
L’événement Nettoyons le Sud à Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes