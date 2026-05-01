Nettoyons le Sud Court de tennis Aureille
Nettoyons le Sud Court de tennis Aureille samedi 30 mai 2026.
Aureille
Nettoyons le Sud
Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Court de tennis Avenue de la Gare Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous à Aureille pour participer à l’événement Nettoyons le Sud , la grande opération de ramassage de déchets !Familles
Nettoyons le Sud , c’est la grande journée de ramassage qui réunit les communes, associations et citoyens de la Région Sud !
Cette année encore, la commune d’Aureille participe à la grande opération de ramassage de déchets #NettoyonsLeSud, lancée par la Région Sud.
Une belle occasion d’agir ensemble pour notre environnement !
Point de rendez-vous 9h30 derrière les courts tennis
Au programme
– Ramassage de déchets
– Bonne humeur
– Geste pour la planète
Venez nombreux partager un moment convivial et utile pour notre planète !
Inscription sur le site internet Nettoyons le sud .
Court de tennis Avenue de la Gare Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come along to Aureille to take part in the ‘Let’s Clean Up the South’ event, the big litter-picking campaign!
L’événement Nettoyons le Sud Aureille a été mis à jour le 2026-05-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Aureille (Bouches-du-Rhône)
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- Cueillette et distillation de Lavandin Aureille 21 juin 2026