Nettoyons le Sud Court de tennis Aureille

Aureille

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Court de tennis Avenue de la Gare Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous à Aureille pour participer à l’événement Nettoyons le Sud , la grande opération de ramassage de déchets !Familles

Nettoyons le Sud , c’est la grande journée de ramassage qui réunit les communes, associations et citoyens de la Région Sud !



Cette année encore, la commune d’Aureille participe à la grande opération de ramassage de déchets #NettoyonsLeSud, lancée par la Région Sud.

Une belle occasion d’agir ensemble pour notre environnement !



Point de rendez-vous 9h30 derrière les courts tennis



Au programme

– Ramassage de déchets

– Bonne humeur

– Geste pour la planète



Venez nombreux partager un moment convivial et utile pour notre planète !

Inscription sur le site internet Nettoyons le sud .

Court de tennis Avenue de la Gare Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to Aureille to take part in the ‘Let’s Clean Up the South’ event, the big litter-picking campaign!

L’événement Nettoyons le Sud Aureille a été mis à jour le 2026-05-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles