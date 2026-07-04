Neuilly l’Été à Neuilly-sur-Marne Parc des 33 Hectares Neuilly-sur-Marne

Informations pratiques

Du samedi 4 juillet au dimanche 19 juillet sur la place

Stalingrad, puis du mardi 28 juillet au dimanche 9 août au Parc des 33

hectares, huit soirées sont prévues pour la saison estivale à Neuilly-sur-Marne. Voici le programme complet de ces événements, gratuits et ouverts à tous !

Sur la place Stalingrad

Samedi 04/07 | Soirée foot et jeux

19h : Diffusion du 8ème de finale du Mondial

21h – 22h : Soirée jeux avec des lots à gagner

23h : Diffusion du 8ème de finale de la France

Samedi 11/07 | Cinéma de plein air

18h : Diffusion du dessin animé Azur et Asmar

20h30 : Diffusion de la comédie 4 Zéros

23h : Diffusion du quart de finale du Mondial

Lundi 13/07 | Fête nationale

21h : Concert

23h : Feu d’artifice

Samedi 18/07 | Des grands sportifs sur le terrain !

21h : Match entre des Nocéens et des célébrités

23h : Diffusion de la petite finale du Mondial

Dimanche 19/07 | Qui soulèvera la coupe ?

21h : Diffusion de la finale du Mondial

Au Parc des 33 hectares

Samedi 01/08 | L’été continue en musique

21h : Concert au théâtre de verdure

Samedi 08/08 | Jeux et soirée DJ

20h – 21h : Soirée jeux avec des lots à gagner

21h – 23h : DJ Yvar

Dimanche 09/08 | Cinéma de plein air

18h : Diffusion du dessin animé Flow

20h30 : Diffusion de la comédie En fanfare

Le festival estival de Neuilly-sur-Marne est de retour avec une programmation éclectique. En plus des activités en journée pour les familles, ce sont pas moins de huit soirées très animées qui attendent le public sur la place Stalingrad et au Parc des 33 hectares.

Du mardi 28 juillet 2026 au dimanche 09 août 2026 :

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parc des 33 Hectares Rue Hyppolite Pina 93330 Neuilly-sur-Marne

https://www.neuillysurmarne.fr/evenements/neuilly-lete/ https://www.facebook.com/ville.neuilly https://www.facebook.com/ville.neuilly



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