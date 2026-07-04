Neuilly l’Été à Neuilly-sur-Marne Parc des 33 Hectares Neuilly-sur-Marne
samedi 4 juillet 2026 · Parc des 33 Hectares · Neuilly-sur-Marne
Informations pratiques
Du samedi 4 juillet au dimanche 19 juillet sur la place
Stalingrad, puis du mardi 28 juillet au dimanche 9 août au Parc des 33
hectares, huit soirées sont prévues pour la saison estivale à Neuilly-sur-Marne. Voici le programme complet de ces événements, gratuits et ouverts à tous !
Sur la place Stalingrad
Samedi 04/07 | Soirée foot et jeux
19h : Diffusion du 8ème de finale du Mondial
21h – 22h : Soirée jeux avec des lots à gagner
23h : Diffusion du 8ème de finale de la France
Samedi 11/07 | Cinéma de plein air
18h : Diffusion du dessin animé Azur et Asmar
20h30 : Diffusion de la comédie 4 Zéros
23h : Diffusion du quart de finale du Mondial
Lundi 13/07 | Fête nationale
21h : Concert
23h : Feu d’artifice
Samedi 18/07 | Des grands sportifs sur le terrain !
21h : Match entre des Nocéens et des célébrités
23h : Diffusion de la petite finale du Mondial
Dimanche 19/07 | Qui soulèvera la coupe ?
21h : Diffusion de la finale du Mondial
Au Parc des 33 hectares
Samedi 01/08 | L’été continue en musique
21h : Concert au théâtre de verdure
Samedi 08/08 | Jeux et soirée DJ
20h – 21h : Soirée jeux avec des lots à gagner
21h – 23h : DJ Yvar
Dimanche 09/08 | Cinéma de plein air
18h : Diffusion du dessin animé Flow
20h30 : Diffusion de la comédie En fanfare
Le festival estival de Neuilly-sur-Marne est de retour avec une programmation éclectique. En plus des activités en journée pour les familles, ce sont pas moins de huit soirées très animées qui attendent le public sur la place Stalingrad et au Parc des 33 hectares.
Du mardi 28 juillet 2026 au dimanche 09 août 2026 :
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-10T01:59:59+02:00
Date(s) :
Parc des 33 Hectares Rue Hyppolite Pina 93330 Neuilly-sur-Marne
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