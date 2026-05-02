Nicki PARROTT en Quintet Salle La Pléiade Étaules

Étaules

Nicki PARROTT en Quintet

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 22:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Tournée internationale de la Jazz Women Australienne Nicki PARROT. Une voix rare, une contrebassiste de talent pour un Quintet Swing d’enfer.



Ouverture de la Billetterie le 1 Septembre 2026.

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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com

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English :

International tour by Australian Jazz Women’s artist Nicki PARROT. A rare voice and a talented double bassist in a swing quintet that’s a blast.

Tickets go on sale September 1, 2026.

L’événement Nicki PARROTT en Quintet Étaules a été mis à jour le 2026-06-18 par Royan Atlantique