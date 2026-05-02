Nicki PARROTT en Quintet Salle La Pléiade Étaules
Nicki PARROTT en Quintet Salle La Pléiade Étaules samedi 24 octobre 2026.
Étaules
Nicki PARROTT en Quintet
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 22:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Tournée internationale de la Jazz Women Australienne Nicki PARROT. Une voix rare, une contrebassiste de talent pour un Quintet Swing d’enfer.
Ouverture de la Billetterie le 1 Septembre 2026.
.
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
International tour by Australian Jazz Women’s artist Nicki PARROT. A rare voice and a talented double bassist in a swing quintet that’s a blast.
Tickets go on sale September 1, 2026.
L’événement Nicki PARROTT en Quintet Étaules a été mis à jour le 2026-06-18 par Royan Atlantique
À voir aussi à Étaules (Charente-Maritime)
- Théâtre Surprise L’arnaqueuse Salle La Pléiade Étaules 27 juin 2026
- Marché d’Étaules Étaules 4 juillet 2026
- Retransmission du ballet Don Quichotte Salle La Pléiade Étaules 7 juillet 2026
- Feu d’artifice du 14 juillet Salle Omnisports Étaules 14 juillet 2026
- Kermesse de la fête nationale Salle Omnisports Étaules 14 juillet 2026