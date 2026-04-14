Nicolas Camoisson – Sur les traces de Loti, mon Orient, Place des Quinconces, Bordeaux

Nicolas Camoisson – Sur les traces de Loti, mon Orient 25 avril – 11 mai Place des Quinconces Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T10:00:00+02:00 – 2026-05-11T18:00:00+02:00

De Rochefort aux rives d’Istanbul et jusqu’à Damas, entre mer et désert, ce voyage artistique explore les seuils, les lumières et les silences de territoires chargés de mémoire, loin des clichés orientalistes.

Exposition présentée pendant la Foire à la brocante de printemps sur le Stand Vincent Tourres – Ô Pêcheur de lune.

Un événement « Le mois de la photo«

Ici&Là – Quatrième ligne est une association de création et de diffusion d’expositions itinérantes, de projets artistiques et documentaires. Ses projets menés en France et à l’international prennent la forme de reportages pluridisciplinaires pour croiser les regards, dialoguer et transmettre.

Nicolas Camoisson, photographe et calligraphe basé à Bordeaux, propose cette année plusieurs expositions et ateliers dans le cadre des activités prévues par l’association Ici&Là – Quatrième ligne.

Place des Quinconces Place des Quinconces, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/le-mois-de-la-photo »}]

L’exposition tisse un dialogue sensible entre l’Orient rêvé de Pierre Loti et l’Orient vécu de Nicolas Camoisson, photographe et calligraphe arabe. Bordeaux Mois de la photo

Nicolas Camoisson