Nicolas Moro, Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES, Nantes

Informations pratiques

Nicolas Moro Vendredi 4 décembre, 19h30 Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES Loire-Atlantique

Prix libre à partir de 13 euros – Gratuit jusqu’à 14 ans – Carte blanche 6 euros (sur justificatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T23:00:00+01:00

Ce Poitevin est auteur-compositeur et multi-instrumentiste. Seul en scène, guitare, banjo, mandoline, il mêle chanson à texte façon Brassens et blues à la Johnny Cash. Un seul en scène plein d’humour et de poésie.

Buffet partagé après le concert, chacun peut apporter quelque chose à boire, ou à manger, s’il le souhaite.

Ouverture des portes à 18h45.

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Un seul en scène chaleureux, drôle et touchant. chansons la mano