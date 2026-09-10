Nicolas Moro, Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES, Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES · Nantes
Informations pratiques
Nicolas Moro Vendredi 4 décembre, 19h30 Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES Loire-Atlantique
Prix libre à partir de 13 euros – Gratuit jusqu’à 14 ans – Carte blanche 6 euros (sur justificatif)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T23:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T23:00:00+01:00
Ce Poitevin est auteur-compositeur et multi-instrumentiste. Seul en scène, guitare, banjo, mandoline, il mêle chanson à texte façon Brassens et blues à la Johnny Cash. Un seul en scène plein d’humour et de poésie.
Buffet partagé après le concert, chacun peut apporter quelque chose à boire, ou à manger, s’il le souhaite.
Ouverture des portes à 18h45.
Salle AB de la Mano 3, Rue Eugène Thomas NANTES 3, Rue Eugène Thomas NANTES Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/une-autre-scene/evenements/nicolas-moro »}, {« type »: « phone », « value »: « 0766423020 »}, {« type »: « email », « value »: « uneautrescene@gmail.com »}]
Un seul en scène chaleureux, drôle et touchant. chansons la mano
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026
- Tonus Crazy Jungle – Intégration des BTS, Warehouse, Nantes 11 septembre 2026