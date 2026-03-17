Nicolas Peyrac Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

Nicolas Peyrac

Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Rester sur l’essentiel. Rester fidèle à ses mots, à ses notes, à ses histoires.

Depuis plusieurs années, j’ai retrouvé ce plaisir simple d’être seul sur scène. Juste moi, ma guitare et au plus proche de vous.

Dans un nouvel écrin, propice à l’intimité et au partage, je viendrais à votre encontre avec cette nouvelle tournée EN TOUTE LIBERTÉ.

Rester libre de puiser dans mon répertoire, de raconter l’histoire des chansons, de réveiller des titres cachés au fil des albums et de vous livrer (selon mes envies) de nouvelles chansons inédites. Pour vivre ensemble, un moment d’échange et de partage, où chaque concert devient une parenthèse… en toute Liberté. .

Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nicolas Peyrac

L’événement Nicolas Peyrac Belfort a été mis à jour le 2026-03-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)