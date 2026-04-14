NICOLAS PONCE, Palais de l’Athénée, Genève

NICOLAS PONCE 23 avril – 23 mai Palais de l’Athénée

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Le travail de Nicolas Ponce s’articule autour du médium de la vidéo, souvent matérialisé dans des installations explorant les notions de décor, de paysage, de secrets ou complots d’État sous le prisme de la culture populaire. Il utilise de nombreux matériaux vidéo préexistants ; images personnelles ou d’archives, extraits de films populaires, vidéos de catastrophes climatiques, séquences volées, caméras de surveillance piratées ou images issues de la NASA, glanées sur internet. Il s’intéresse aux récits implicites contenus dans les images afin de créer un récit fantasmé, où les événements historiques apparaissent davantage comme leurs représentations stéréotypées, où le décor devient un plateau de tournage, et où le fantasme des secrets, de la richesse et des coulisses de la politique devient presque tangible.

Palais de l’Athénée Rue de l’Athénée 2, 1205 Genève Genève 1204 +41 22 310 44 22 http://www.societedesarts.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palais-lathenee/

Nicolas Ponce mêle vidéos d’archives et culture populaire pour créer des installations où décors, secrets et histoires se transforment en récits fantasmés.

Nicolas Ponce