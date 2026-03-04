(NID HAUT, NID BAS), ONICHLIBA, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

(NID HAUT, NID BAS), ONICHLIBA Mercredi 18 mars, 10h30, 16h00 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T16:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:45:00+01:00

Un parcours sensoriel immersif

Les artistes proposent aux tout-petits un spectacle à réactions libres. En partageant un même espace qui évoque le nid, lieu douillet propice à la construction de soi et à l’écoute de l’autre, elles invitent les enfants à interagir.

Pour les 0-18 mois

Durée : 30 min

Inscription à l’accueil de la médiathèque ou au 02.28.25.25.25

Un spectacle dédié aux petits

Mouvements, sons et matières emportent les enfants dans l’imaginaire du nid avec un spectacle porté par deux danseuses et une musicienne. Venez découvrir cette performance créée par la Compagnie La Tangente et laissez vos sens s’éveiller.

Pour les 0-3 ans

Durée : 45 min

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 25 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Un parcours sensoriel immersif et un spectacle dédié aux petits.