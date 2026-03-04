(NID HAUT, NID BAS), ONICHLIBA, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T10:30:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00
Fin : 2026-03-18T16:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:45:00+01:00
Un parcours sensoriel immersif
Les artistes proposent aux tout-petits un spectacle à réactions libres. En partageant un même espace qui évoque le nid, lieu douillet propice à la construction de soi et à l’écoute de l’autre, elles invitent les enfants à interagir.
Pour les 0-18 mois
Durée : 30 min
Inscription à l’accueil de la médiathèque ou au 02.28.25.25.25
Un spectacle dédié aux petits
Mouvements, sons et matières emportent les enfants dans l’imaginaire du nid avec un spectacle porté par deux danseuses et une musicienne. Venez découvrir cette performance créée par la Compagnie La Tangente et laissez vos sens s’éveiller.
Pour les 0-3 ans
Durée : 45 min
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 25 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]
