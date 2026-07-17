Nikolay Khozyainov. Récital de piano, Salle Franz Liszt, Conservatoire de Musique de Genève, Genève

Informations pratiques

Nikolay Khozyainov. Récital de piano Jeudi 14 janvier 2027, 19h30 Salle Franz Liszt, Conservatoire de Musique de Genève

CHF 30.– – CHF 120.–

Billetterie du Service culturel de la Ville de Genève

Maison des arts du Grütli

Lu–Sa, 10h00–18h00

T 0800 418 418 (Suisse)

T +41 22 418 36 18 (depuis l’étranger)

billetterie-culture@geneve.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T19:30:00+01:00 – 2027-01-14T21:00:00+01:00

Fin : 2027-01-14T19:30:00+01:00 – 2027-01-14T21:00:00+01:00

Nikolay Khozyainov, piano

Nikolay Khozyainov

Fantaisie

Mephisto Menuet

Vers la lumière. Première mondiale

Sonate pour piano no. 1. Première mondiale

Franz Liszt

Sonate pour piano en si mineur, S. 178

Pour commencer l’année 2027, Nikolay Khozyainov présente un récital de piano consacré à des œuvres de Franz Liszt, ainsi qu’à ses propres compositions pour piano, dont plusieurs seront données en première mondiale.

Nikolay Khozyainov

Pianiste, compositeur, chef d’orchestre

«Le monde de la musique prend note de la virtuosité étonnante et de la technique prodigieuse de Nikolay Khozyainov» – The New York Times

«Militant de la paix» – TV5 Monde, France

Pianiste, compositeur et chef d’orchestre, Nikolay Khozyainov est un des musiciens les plus remarquables de sa génération. Sa musicalité poétique et sa technique époustouflante ont séduit les publics du monde entier.

À l’âge de 7 ans, Nikolay Khozyainov fait ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique de Moscou. Il se produit ensuite à Munich et à Francfort, à 9 ans au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, à 16 ans aux États-Unis et à 17 ans aux Nations Unies.

Depuis lors, il donne des récitals et des concerts sur toutes les plus grandes scènes du monde, telles que le Carnegie Hall à New York, le Kennedy Center à Washington, Wigmore Hall à Londres, le Louvre, le Théâtre des Champs-Élysées et la Salle Gaveau à Paris, le Tchaikovsky Hall à Moscou, le Suntory Hall de Tokyo, l’Opéra de Sydney, la Tonhalle de Zurich, le Palazzo Quirinale de Rome, l’Auditorio Nacional de Madrid, le Victoria Hall à Genève, les Nations Unies et beaucoup d’autres.

Nikolay Khozyainov se produit avec l’Orchestre London Philharmonia, l’Orchestre de la Scala de Milan, l’Orchestre symphonique de Tokyo, l’Orchestre symphonique de Sydney, l’Orchestre philharmonique de Varsovie, l’Orchestre symphonique national tchèque, l’Orchestre symphonique de la Fédération de Russie, l’Orchestre philharmonique russe, l’Orchestre symphonique Yomiuri Nippon, l’Orchestre symphonique national RTE d’Irlande, entre autres.

En 2015, Nikolay Khozyainov est diplômé du Conservatoire de Moscou en tant que pianiste et chef d’orchestre. Il a étudié le piano avec Mikhail Voskresensky et la direction d’orchestre avec Vladimir Bogorad et Gennady Rozhdestvensky.

Il a également poursuivi des études approfondies à la Hochschule für Musik de Hanovre, en Allemagne, auprès du professeur Arie Vardi.

En 2012, il remporte le Premier Prix du Concours international de Dublin.

Khozyainov a reçu les honneurs de nombreux chefs d’État. Il a été nommé Chevalier Commandeur par la famille royale d’Espagne en 2022. Nikolay a été décoré par l’empereur Akihito et l’impératrice Michiko du Japon à son concert au Suntory Hall à Tokyo.

En 2022, les Nations Unies ont commandé à Nikolay Khozyainov une composition pour son Concert pour la paix. Nikolay a donné la première mondiale de Pétales de la Paix lors de son concert à la Salle des Droits de l’homme des Nations Unies en novembre 2022, suivie de la première américaine en octobre 2023 au Herbst Theatre à San Francisco (où la Charte des Nations Unies a été signée). Khozyainov a été décoré de la Médaille d’or de la Paix par les Casques bleus des Nations Unies.

Nikolay Khozyainov est le fondateur, directeur général et directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de la Paix, un orchestre basé à Genève.

Khozyainov parle et donne des interviews en onze langues.

Sa musique est éditée par Muse Press à Tokyo au Japon.

«La dernière pièce a laissé le public en redemander» – Andrew Larkin, Dublin Review

www.nikolaykhozyainov.com

Salle Franz Liszt, Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5 1204 Genève Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229293710861 »}] [{« link »: « http://www.nikolaykhozyainov.com »}]

Nikolay Khozyainov donnera un récital de piano consacré à des œuvres de Franz Liszt, ainsi qu’à ses propres compositions pour piano, dont plusieurs seront données en première mondiale.

Peace Philharmonic Orchestra. Nikolay Khozyainov