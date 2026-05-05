Ningle & Run, Le Daviaud, La Barre-de-Monts

Ningle & Run Dimanche 5 juillet, 10h00 Le Daviaud Vendée

Dossard course par équipe : 30€ / Course individuelle : 10/6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:30:00+02:00

Participez à la course la plus insolite jamais vue dans le Marais breton !

Traversez les marais du Daviaud, à la découverte d’une faune et d’une flore spectaculaire, tout en franchissant les étiers comme le faisaient les habitants il y a une centaine d’années, à l’aide d’une ningle (perche en châtaigner) ! Lors de l’événement, découvrez également le territoire et ses patrimoines (naturel, patrimonial, musical …). Une soirée à danser aux influences trad’actuelles sera proposée à partir de 20h avec Les Américains du désert (Bretagne) et Ciac Boum (Poitou).

https://www.youtube.com/watch?v=DIoxUETRtLQ

Epreuves sportives inédites : 2 courses

Course en équipe

Partagez un moment unique, entre collègues, en famille ou entre amis, lors de la course par équipe de trois personnes ! Cette course en relais se compose de trois boucles de 2,7 kilomètres, alternant course à pied et sauts à la ningle.

Réservation du dossard : https://www.ledaviaud.fr/agenda/ninglerun-la-course-par-equipe/

Course individuelle

Vivez le défi Ningle & Run intensément en participant à la course individuelle ! Au cœur du marais préservé du Daviaud, alternez la course à pied et les sauts à la ningle sur un parcours de 8 kilomètres.

Réservation du dossard : https://www.ledaviaud.fr/agenda/ninglerun-la-course-individuelle/

Remise des prix à 18h30.

Course en équipe : départ à 14h30 / individuelle : départ à 16h

Animations & visites

Le matin

Balade guidée à vélo

Partez à vélo pour une balade guidée à la découverte des richesses naturelles de La Barre-de-Monts, entre forêt, marais, dune et vasière.

De 10h à 12h30

Gratuit

Dès 12 ans

Sur réservation : https://www.ledaviaud.fr/agenda/ningle-run-balade-guidee-a-velo/

Footing à la découverte du Daviaud

Découvrez le Marais breton vendéen comme jamais auparavant ! Enfilez vos baskets pour courir sur les sentiers du Daviaud et partez à la rencontre des secrets du marais.

A 10h et 11h (durée 1h)

Gratuit

Dès 12 ans

Sur réservation : https://www.ledaviaud.fr/agenda/ningle-run-footing-a-la-decouverte-du-daviaud/

Dans l’après-midi

Initiation au saut à la ningle à 14h15 et à 16h (durée : 30 min)

Initiation à la danse trad’ à 14h15 et à 16h (durée : 30 min)

Courses de yoles (à gagner : des entrées gratuites pour les sites patrimoniaux), à 18h00

Concours de saut à la ningle à 19h

Une soirée aux influences trad’actuelles

Une soirée à danser aux influences trad’actuelles sera proposée à partir de 20h avec Les Américains du désert (Bretagne) et Ciac Boum (Poitou).

Les Américains du désert

Hello Everybody One !

La nouvelle génération décomplexée des musiques trad débarque en pick-up Xantia pour vous faire danser à la sauce Rural Bling-Bling.

Issu de la rencontre de musiciens du Tregor et du Pays de Redon, le quintet vous embarque avec son instrumentation épicée mêlant banjo, clarinette et clavier swing d’une section basse batterie.

Prochainement sur toutes les autoroutes de Bretagne et d’ailleurs !

Louison Colleaux : Clavier

Fanch Colleaux : Banjo, Violon

Nino Ephrem : Clarinette

Thélo Le Floch Olivier : Batterie

Zelig Lancou : Basse Électrique

https://www.youtube.com/watch?v=at9cvq5Fi8c&list=RDat9cvq5Fi8c&start_radio=1

Ciac Boum

Ciac Boum, ce sont 3 compagnons, Christian Pacher, Julien Padovani et Alban Pacher mêlant musiques traditionnelles poitevines avec la liberté d’improvisation dans les mélodies et les rythmes.

Une musique énergique et inventive, emprunt de l’héritage traditionnel du Poitou avec des compositions originales et des reprises des airs traditionnels réarrangés.

Julien Padovani : Accordéon chromatique, kick, Chœurs

Christian Pacher : Violon, Chant

Alban Pacher : Violon, Chœurs

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A partir de 20h

Initiation à la danse de 20h à 20h30

Gratuit

Le Daviaud 817 Route du Daviaud, 85550 La Barre-de-Monts, France La Barre-de-Monts 85550 Vendée Pays de la Loire +33251938484 https://www.ledaviaud.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ledaviaud.fr/agenda/ »}] [{« data »: {« author »: « Communautu00e9 de Communes Ocu00e9an Marais de Monts », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Ningle & Run 2025 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/DIoxUETRtLQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=DIoxUETRtLQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwrzzb2QN-80e5H62sIHzbQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Participez à la course la plus insolite jamais vue dans le Marais breton !

©OMDM