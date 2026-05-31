Pique-nique électro, Le Daviaud, La Barre-de-Monts

Pique-nique électro Dimanche 26 juillet, 20h00 Le Daviaud Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T20:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:45:00+02:00

Fin : 2026-07-26T20:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:45:00+02:00

Dansez au son des mix de Miya, Nawme et Dou à l’occasion du pique-nique électro ! Profitez d’une scénographie lumineuse inédite préparée par le collectif rennais Les Oeils.

https://www.instagram.com/reel/DObQ-37jc39/

MIYA (SAVAGE VN / COMBO BONGOS FR)

Miya est une figure incontournable de la scène musicale électronique asiatique. Après avoir joué un rôle clé au sein de l’agence pionnière Cliché Records à Hong Kong, elle co-fonde le Savage Club à Hanoi. Aujourd’hui basée à Nantes, elle rejoint l’agence locale Combo Bongos.

Depuis toujours fascinée par l’esthétique rétro-futuriste, Miya puise son inspiration dans les influences cosmopolites et avant-gardistes de Hong Kong, ainsi que dans l’énergie vibrante d’ Hanoi. Ce mélange de cultures et d’époques se reflète dans sa musique, son véritable terrain d’expérimentation.

Exploratrice des émotions et des contrastes, Miya tisse des sets où énergie et genres se croisent, créant des moments hypnotiques d’unité sur le dancefloor. De la chaleur des classiques house et disco aux atmosphères plus sombres de l’électronique contemporaine, sa musique fait dialoguer passé et futur dans une alchimie sonore où seul le groove reste maître.

Avec des performances aussi envoûtantes qu’imprévisibles, Miya sait captiver son public et son énergie irradie derrière les platines.

DOU

Co-fondatrice de Fast et Furieuses, DJ résidente du Lieu Unique et ancienne programmatrice chez PRUN’, Dou vous invite à ouvrir la trap de secours. Mixs survoltés entre électro haute tension et infusion de groove, laissez vos oreilles libres de se laisser surprendre.

NAWME

Charbon ardent des scènes tourangelle et nantaise, Nawme fait sienne la fougue et la fureur de sonorités nées quelque part entre Bristol, la banlieue de Londres et Manchester. Virevoltant entre bass tortueuse et techno ultra cadencée, propulsé par des breaks mondialisés, ses sets transpirent la passion d’une figure horsnorme, qui s’est creusé un sillon indocile par le travail, l’acharnement et la conviction. Chaussez vos plus belles chaussures de danse, sortez les paillettes, mais surtout, échauffez-vous rigoureusement : Nawme is massive.

Buvette avec les paysans de Gens du Bocage et du Marais.

Restauration avec Les Madones lors de cette soirée.

Ouverture des portes à 19h30.

Le Daviaud 817 Route du Daviaud, 85550 La Barre-de-Monts, France La Barre-de-Monts 85550 Vendée Pays de la Loire +33251938484 https://www.ledaviaud.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ledaviaud.fr/agenda/pique-nique-electro-2/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 63 likes, 4 comments – le_daviaud on September 10, 2025: « ud835udc14ud835udc27 ud835udc26ud835udc28ud835udc22ud835udc2c ud835udc1aud835udc29ud835udc2bud835udc1eu0300ud835udc2c, ud835udc25ud835udc1eud835udc2c ud835udc1bud835udc1aud835udc2cud835udc2cud835udc1eud835udc2c ud835udc2bud835udc1eu0301ud835udc2cud835udc28ud835udc27ud835udc27ud835udc1eud835udc27ud835udc2d ud835udc1eud835udc27ud835udc1cud835udc28ud835udc2bud835udc1e…ud83eudea9 Gru00e2ce aux DJ Tom Leclerc, Nooce et Caub, Le Daviaud a vibru00e9 au rythme de leurs sons u00e9lectrisants Ambiance chill, coucher de soleil et dancefloor improvisu00e9u2026 c’u00e9tait magique u2728 Revivez ces moments forts, comme si vous y u00e9tiez ! ud83cudfa5 @jacques.raffin ». », « type »: « rich », « title »: « Le Daviaud on Instagram: « ud835udc14ud835udc27 ud835udc26ud835udc28ud835udc22ud835udc2c ud835udc1aud835udc29ud835udc2bud835udc1eu0300ud835udc2c, ud835udc25ud835udc1eud835udc2c ud835udc1bud835udc1aud835udc2cud835udc2cud835udc1eud835udc2c ud835udc2bud835udc1eu0301ud835udc2cud835udc28ud835udc27ud835udc27ud835udc1eud835udc27ud835udc2d ud835udc1eud835udc27ud835udc1cud835udc28ud835udc2bud835udc1e…ud83eudea9 Gru00e2ce aux DJ Tom Leclerc, Nooce et Caub, Le Daviaud a vibru00e9 au rythme de leurs sons u00e9lectrisants Ambiance chill, coucher de soleil et dancefloor improvisu00e9u2026 c’u00e9tait magique u2728 Revivez ces moments forts, comme si vous y u00e9tiez ! ud83cudfa5 @jacques.raffin » », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/545366394_18341528275200981_2602710524249024457_n.jpg?stp=cmp1_dst-jpg_e35_s640x640_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0xJUFMuYmVzdF9pbWFnZV91cmxnZW4uQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=RntrTnpsNecQ7kNvwFEFPqR&_nc_oc=Adp97EWb7ETX7k2aCjGqnX7RzrA-FNojbx3Js228UazetvCsJOt0q2RHWShl5vRNUG8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=k6Qu3LiFltRgkvGprXjjEg&_nc_ss=7a289&oh=00_Af3pi52MF-_yFqo0Vx_g0ZB6B-ZUUwKRS_CcAWAYHGbvBw&oe=69E547F6 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/le_daviaud/reel/DObQ-37jc39/ », « script »: {« async »: true, « src »: « https://www.instagram.com/embed.js »}, « thumbnail_height »: 360, « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _showcaption »: {« label »: « Show author’s text caption », « value »: false}}, « html »: «

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Dansez au son des mix de Miya, Nawme et Dou à l’occasion du pique-nique électro ! Profitez d’une scénographie lumineuse inédite préparée par le collectif rennais Les Oeils.

©OMDM