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NINHO ZENITH DE PAU Pau

vendredi 26 mars 2027 · ZENITH DE PAU · Pau

NINHO ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
vendredi 26 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
ZENITH DE PAU
Adresse
Rue Suzanne Bacarisse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Pau

NINHO

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:00:00
fin : 2027-03-26 22:00:00

Date(s) :
2027-03-26

Ninho confirme encore cette année son statut d’artiste le plus récompensé de l’histoire avec plus de 430 singles certifiés et plusieurs albums multi-certifiés. Le rappeur N°1 nous réserve une tournée 2027 d’envergure, pensée à la mesure de sa carrière et se son impact sur le paysage musical français.   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

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English : NINHO

L’événement NINHO Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau

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