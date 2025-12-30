NO FUN AT ALL / NOT SCIENTISTS SALLE DIFF’ART Parthenay

NO FUN AT ALL / NOT SCIENTISTS Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

NO FUN AT ALLLe groupe de punk-légende suédois No Fun At All estampillé skate depuis 1991 est de retour. Il n’a pas perdu de sa superbe et se montre plus en forme que jamais ! Reformés pour de bon depuis 2013, leur son est à ranger dans la case skate punk mélodique aux côtés de Bad Religion, NOFX, Millencollin…NOT SCIENTISTSLe groupe s’impose sur la scène indépendante avec un son conjuguant guitares cristallines, mélodies accrocheuses et énergie héritée du punk. De clubs en festivals européens et américains, le quatuor s’est forgé une solide réputation scénique, transformant la curiosité du public en attachement durable.DIRTY DOUCHEBAG Dirty Douchebag c’est un combo Franco-Suédois né pendant l’été 2022. Classé dans la catégorie garage-punk, il livre en réalité une musique bien plus protéïforme puisée dans les inspirations multiples (garage 60’s, psyché, stoner, punk… ) liées aux parcours musicaux divers de ses quatre musiciens. Sa musique puissante et engagée peut se résumer par Old, deaf and gracious , du nom de leur premier EP…

SALLE DIFF’ART 15 RUE SALVADOR ALLENDE 79200 Parthenay 79