Concert No fun at all + not scientists + Dirty Douchebag Diff’art Parthenay

Concert No fun at all + not scientists + Dirty Douchebag

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Ils sont de retour pour quatre dates exceptionnelles en France ce printemps ! Quel honneur et privilège donc, d’accueillir à Diff’art les légendaires No Fun At All, groupe Suédois 100% estampillé skate depuis 1991.

Le groupe se montre plus en forme que jamais ! Reformé pour de bon depuis 2013, leur son est à ranger dans la case skate punk mélodique aux côtés de Bad Religion, NOFX, Millencollin…

Des titres courts, précis et taillés pour le live ! .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert No fun at all + not scientists + Dirty Douchebag

L’événement Concert No fun at all + not scientists + Dirty Douchebag Parthenay a été mis à jour le 2026-02-21 par CC Parthenay Gâtine