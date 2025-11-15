Atelier chorégraphique Danse femme archétype féminin la femme sage Association Ah? L’Archipel Parthenay

Atelier chorégraphique Danse femme archétype féminin la femme sage

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Estelle Chabretou chorégraphe, danseuse, comédienne et pédagogue de la Compagnie Propositions, a la joie de vous proposer une aventure dansée et singulière à travers 12 journées d’Ateliers de danse contemporaine autour du féminin et destiné à toutes les femmes souhaitant expérimenter le mouvement dansé.

12 Archétypes féminins 1 atelier par archétype.

Contenu:

Atelier en deux temps: renforcement musculaire, exercices techniques, barre au sol, apprentissage de phrases dansées travail de respiration etc… Puis expérimentations de différents états de corps en passant par des improvisations guidées, des jeux dansés et construction de phrases chorégraphiques etc…

Places limitées Inscriptions indispensables par mail.

La compagnie Propositions est soutenue par la ville de Parthenay et le département. .

Association Ah? L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 02 87 14 compagniepropositions@gmail.com

