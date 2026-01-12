Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier Saison Ah ? Palais des Congrès Parthenay

Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier Saison Ah ?

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

AMGLO OU LA VIE DE NARCISSE PELLETIER

Cie Le Bazar Mythique Gérard Potier (85)

1861. Un jeune mousse vendéen, naufragé sur les côtes d’Australie, est laissé pour mort. Il est recueilli par un clan aborigène. Il devient Amglo. Dix-sept ans de silence, d’apprentissage, de vie autre.

Quand les Européens le “retrouvent”, il ne leur ressemble plus. À partir d’archives et de récits d’époque, la Cie Le Bazar Mythique redonne voix à cette histoire oubliée. Une traversée entre deux mondes, deux cultures, deux visions du monde.

Un théâtre documentaire et sensible, où le choc colonial s’incarne dans un destin singulier.

Récit musical tout public dès 12 ans .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

