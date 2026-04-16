Exposition Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay
Exposition Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay samedi 25 avril 2026.
Parthenay
Exposition Paysages de Gâtine
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-25
Du 25 avril au 31 octobre 2026, découvrez les paysages de Gâtine à travers un regard artistique !
Des paysages de Gâtine peints, photographiés, dessinés, gravés par des artistes qui ont habité ou connu la Gâtine.
Une exposition qui se décline en cinq thématiques
le bocage,
au fil des saisons,
au bord de l’eau,
paysages urbains,
fragments de paysage. .
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Exposition Paysages de Gâtine
L’événement Exposition Paysages de Gâtine Parthenay a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine
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