Georges Brassens Cinéma Le Foyer Parthenay
Georges Brassens Cinéma Le Foyer Parthenay mardi 21 avril 2026.
Georges Brassens
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Georges Brassens qui détestait être mis en avant a pourtant fait l’objet de tant de biographies, d’hommages divers et variés qu’on est presque gênés de déranger sa mémoire ! Mais la conférence retracera l’étendue de sa vie, ses goûts musicaux et autres.
Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay .
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Georges Brassens
L’événement Georges Brassens Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine