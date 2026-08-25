UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

No Tongues Médiathèque Jacques Demy Nantes

mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

No Tongues Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

ConcertLes quatre membres de No Tongues œuvrent depuis 2015 à la création d’un univers sonore contemporain qui abolit les frontières géographiques et temporelles. Explorant les sonorités et chants ancestraux, le groupe se reconnecte à la puissance originelle des musiques, mêlant le visible et l’invisible, pour créer une communion forte et habitée avec le public.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)