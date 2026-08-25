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No Tongues Médiathèque Jacques Demy Nantes
mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:30 –
Gratuit : oui Tout public
ConcertLes quatre membres de No Tongues œuvrent depuis 2015 à la création d’un univers sonore contemporain qui abolit les frontières géographiques et temporelles. Explorant les sonorités et chants ancestraux, le groupe se reconnecte à la puissance originelle des musiques, mêlant le visible et l’invisible, pour créer une communion forte et habitée avec le public.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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