No Tongues Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 18:30 –

Gratuit : oui Tout public

ConcertLes quatre membres de No Tongues œuvrent depuis 2015 à la création d’un univers sonore contemporain qui abolit les frontières géographiques et temporelles. Explorant les sonorités et chants ancestraux, le groupe se reconnecte à la puissance originelle des musiques, mêlant le visible et l’invisible, pour créer une communion forte et habitée avec le public.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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