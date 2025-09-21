Noam Sinseau : Makoumè Superstar Théâtre 100 Noms Nantes

Noam Sinseau : Makoumè Superstar Théâtre 100 Noms Nantes samedi 6 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 21:15 – 22:30

Gratuit : non 14 € à 26 € 14 € à 26 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Makoumè Superstar : Le stand-up qui brille sans crier ! Entre blagues tranchantes, voguing qui slay et moments de poésie, Noam Sinseau nous embarque dans un voyage unique, de la Martinique à Paris. Identité, émancipation et paillettes sont au programme dans ce spectacle où Noam casse les codes du genre avec humour et sincérité. Préparez-vous à devenir des superstars ! Réservez votre place pour cette célébration déjantée de la différence et de la liberté. Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/