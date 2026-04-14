Noam Sinseau, Théâtre Trianon, Bordeaux
Noam Sinseau, Théâtre Trianon, Bordeaux mardi 28 avril 2026.
Noam Sinseau Mardi 28 avril, 20h00 Théâtre Trianon Gironde
Plein : 26 euros / Réduit : 22 euros (étudiant, moins de 26 ans, RSA, demandeur d’emploi)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T20:00:00+02:00 – 2026-04-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T20:00:00+02:00 – 2026-04-28T21:30:00+02:00
Noam Sinseau
Makoumè Superstar : Le stand-up qui brille sans crier !
Entre blagues tranchantes, voguing qui slay et moments de poésie, Noam Sinseau nous embarque dans un voyage unique, de la Martinique à Paris.
Identité, émancipation, et paillettes sont au programme dans ce spectacle où Noam casse les codes du genre avec humour et sincérité. Préparez- vous à devenir des superstars !
Réserve ta place pour cette célébration déjantée de la différence et de la liberté.
Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}]
Makoumè Superstar : Le stand-up qui brille sans crier ! Humour One man show
Théâtre Trianon
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