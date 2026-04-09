Noce bretonne Concarneau
Noce bretonne Concarneau samedi 18 juillet 2026.
Concarneau
Noce bretonne
Beuzec-Conq Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Reconstitution d’une Noce Bretonne des années 30-40 en costumes traditionnels.
Départ du défilé du cortège à 15h30 du bourg.
Cérémonie du mariage au château de Kériolet à 16h
Vers 16h30, défilé du cortège des mariés vers le site de la fête au parc de Kerambriec.
17h café des mariés, chants de marins, danses des enfants du Cercle Ar Rouedou Glas
19h repas
21h fest-noz groupes Butun Drol, et Talberda, les sonneurs Hémont -Deudé .
Beuzec-Conq Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 49 22 87 55
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English : Noce bretonne
L’événement Noce bretonne Concarneau a été mis à jour le 2026-05-13 par OTC CCA
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